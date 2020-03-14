HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan'da koronavirüs önlemi! Düğünler yasaklandı

Azerbaycan'da koronavirüs önlemi! Düğünler yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Ülkede kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelenirken düğünler de yasaklandı.

Azerbaycan'da koronavirüs önlemi! Düğünler yasaklandı

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zararİşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan koronavirüs düğün

En Çok Okunan Haberler

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Diğer Haberler
Rusya’da kar fırtınası nedeniyle 20 araç birbirine girdi

Kar fırtınasında 20 araç birbirine girdi

Koronavirüsün akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri ortaya çıktı

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle uluslararası uçak seferlerini askıya aldı

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle uluslararası uçak seferlerini askıya aldı

Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Trump'tan ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek

ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.