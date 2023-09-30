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Azerbaycan'dan flaş hamle! Sözde eski "dışişleri bakanı" Babayan gözaltına alındı

30.09.2023 17:45 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Karabağ'daki sözde rejimin eski "dışişleri bakanı" Davit Babayan'ın gözaltına alındığı duyuruldu.

Azerbaycan'dan flaş hamle! Sözde eski "dışişleri bakanı" Babayan gözaltına alındı

Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejimin eski "dışişleri bakanı" olan Davit Babayan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

TERÖR FAALİYETLERİNİ KOORDİNE EDİYORDU

Azerbaycan, Karabağ'da 19-20 Eylül'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede terör suçu işleyen sözde Ermeni rejimin yöneticilerinden birini daha yakaladı. Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 2013-2023 arasında sözde Ermeni rejimin cumhurbaşkanlığı dairesi başkan yardımcısı, dışişlerinden sorumlu cumhurbaşkanı müşaviri ve dışişleri bakanı görevlerini yürüten 50 yaşındaki Davit Babayan’ın dün gözaltına alındığı duyuruldu. Babayan’ın 2. Karabağ Savaşı sırasında ve Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği terörle mücadele operasyonları sırasında terör gruplarının faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi.

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ÇOK SAYIDA SİVİLİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SALDIRILARI ORGANİZE ETMİŞTİ

Babayan’ın 17 Ekim 2020'de Azerbaycan’ın Gence şehrindeki sivil yerleşim yerlerinin balistik füzelerle hedef alınarak çok sayıda sivilin kasten öldürülmesi ve yaralanmasına ilişkin suçları organize ettiğine dair makul şüphelerin tespit edildiği aktarıldı. Babayan hakkında Azerbaycan Ceza Kanununun “savaş başlatmak, planlamak ve yürütmek”, “paralı asker toplamak, finanse etmek, eğitmek ve onlara ateşli silah temin etme”, “savaşta uluslararası insani hukuk normlarının ihlali”, “silahlı çatışma sırasında suç işleme emri vermek”, “terörü örgütlemek”, “etnik ayrımcılığı körüklemesini organize etmek” suçlarıyla 28 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan mahkemelerince gıyabi tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan Ermenistan

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