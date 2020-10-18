HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın cephe hattında bulunan Hasankaya köyünde tek başına yaşayan Efgan Hasanov, yaşadıklarını anlattı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor

Ermenistan ordusunun 27 Eylül’den itibaren Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırı başlatmıştı. O tarihten itibaren Hasankaya köyünde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmişti. Neredeyse tamamen boşalan Hasankaya köyünü terk etmeyen tek kişi ise Efgan Hasanov. Risk bölgesinde yaşayan Hasanov İHA’ya konuştu.

'AİLEMİ ŞEHRE GÖNDERDİM'

Ermenistan ordusunun geçici insani ateşkese uymadığını belirten Efgan Hasanov, “Ailemi ve çocukları güvenli bir yere gönderdim. Kendim ise çatışmalar başladığından beri buradayım. Ermeni kim ki, biz ondan korkalım. İnsani ateşkesin 00.00’da başlamasına bakmayarak Ermenistan birlikleri saat 04.00’a kadar saldırılarına devam etti. İki tane mermi bizim mahalleye düştü. Ailemi şehre gönderdim, kendim ise buradayım. Çünkü, çocuklar küçük olduğu için korkuyorlar. Ateşkes olsun veya olmasın ben hep buradayım. 27 Eylül’den beri her gün buradayım. 1 saatlik yemek ve ekmek alıp geri geliyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum, Allah devletimizi, Cumhurbaşkanımızı korusun. Güçlü ordumuz var ordumuza güvenim tam. Burada kalıyorum” diye konuştu.

2

Çatışmaların başladığı 27 Eylül’den itibaren Terter’e bağlı Şıhakh ve Hasankaya köyleri her gün Ermenistan tarafından saldırıya uğruyor. Geçici ateşkesi değerlendiren köy sakinleri geçici de olsa evlerini ziyaret etti.

3

Azerbaycan ve Ermenistan, 18 Ekim'de yerel saatle 00.00’dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti.

4

Bu karara rağmen Ermenistan ordusu cephenin farklı noktalarında yerel saatle 04.00’a kadar ateşkes ihlallerini sürdürdü.

5

AW142895_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'O sahneyi unutamadım!''O sahneyi unutamadım!'
Antalya'da ekim ayında deniz ve güneş keyfiAntalya'da ekim ayında deniz ve güneş keyfi
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki farkKoronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
En Çok Okunan Haberler
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Diğer Haberler
Antalya'da ekim ayında deniz ve güneş keyfi
Antalya'da ekim ayında deniz ve güneş keyfi
Sultanbeyli'de üç katlı binanın zemin katını su bastı
Sel suları evin içine girdi, son anda kurtuldular
Diyarbakır'daki görüntü olay olmuştu! Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Habertürk canlı yayınında Oylum Talu'nun zor anları! 'Bir o..... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı, kepçe yardımıyla kurtarıldı
Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı, kepçe yardımıyla kurtarıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.