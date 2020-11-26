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Azerbaycan Fransa’ya nota verdi

26.11.2020 20:08 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Fransa’ya nota verdi

Fransa Senatosu'nun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etmesinin ardından Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi.

Fransa Senatosu, dün tavsiye niteliğindeki sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin" tanınmasını öngören teklifi onaylamıştı. Senatonun skandal kararının ardından Azerbaycan-Fransa arasında gerilim tırmandı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve 25 Kasım’da Fransız Senatosu tarafından sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması" kararının kabul edilmesi kapsamında Büyükelçiye nota verildiği bildirildi. Fransız Büyükelçi Gross da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının itirazını Paris yönetimine ileteceğini belirtti.

Fransa Senatosu’ndan skandal kararFransa Senatosu’ndan skandal karar

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi de bugün Azerbaycan hükümetine Fransa’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından çıkartılması için AGİT’e başvurması çağrısında bulunmuştu. (İHA)

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