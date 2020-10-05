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  4. Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,şu ifadelere yer verildi;

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı"


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