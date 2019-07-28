HABER

Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri yaralandı.Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 21.45’te İran-Azerbaycan sınırının Fuzuli bölgesindeki “Ahmedalılar” köyünde bazı silahlı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan’a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulundukları bildirildi.

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri yaralandı.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 21.45’te İran-Azerbaycan sınırının Fuzuli bölgesindeki “Ahmedalılar” köyünde bazı silahlı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan’a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulundukları bildirildi. Sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kişilerin “dur” ihtarına silahla karşılık verdikleri ve açılan ateşle 1 Azerbaycanlı askerin omuzundan yaralandığı belirtildi. Yaralı askerin hastaneye ulaştırılarak ilk müdahale gerçekleştirildiği ve durumunun iyi olduğu vurgulandı. Sınır koruma birliğinin karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun geri kaçtığı kaydedildi. Bölgede yapılan aramalar sonucunda kapalı pakette ağırlığı 5 kilo 350 gram olan uyuşturucu ele geçirildi.
İran’lı yetkililerle ortak bir inceleme yapıldığını, uyuşturucu ve diğer maddelerin tespit edildiğini belirten yetkililer, olayın sorumlularıyla ilgili de soruşturma açıldığını duyurdu.

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Otomobil yayla dönüşü uçuruma yuvarlandı: 1 ölüOtomobil yayla dönüşü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Silahlı kavgada ölen 3 kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildiSilahlı kavgada ölen 3 kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.