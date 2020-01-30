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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ için tekrar bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının iki Bakanın Cenevre'deki görüşmesine ilişkin açıklaması: - "Son yıllarda taraflar arasındaki en yoğun müzakerelerin yapıldığı bir görüşme oldu"

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın İsviçre'nin Cenevre kentinde Dağlık Karabağ sorununu ele aldıkları görüşme bugünkü müzakerelerin ardından sona erdi.

Memmedyarov ve Mnatsakanyan'ın dün başlayan ve 7 saat süren görüşmeleri, bugün de sürdü. Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cenevre görüşmesi, son yıllarda taraflar arasındaki en yoğun müzakerelerin yapıldığı bir görüşme oldu. Taraflar, eş başkanların sunduğu gündemle ilgili kapsamlı müzakere yürüttü. Önce, 2019'da yapılan öneriler ve elde edilen mutabakatlar, özellikle iki ülke halkının barışa hazırlanması için insani değişimler konusu müzakere edildi. Daha sonra, çözüm sürecinin temel ilke ve unsurları, özellikle çatışmanın Helsinki Nihai Senedi'nin hüküm ve ilkelerine dayanarak çözülmesi konusu, son olarak ise müzakere sürecinin daha da yoğunlaştırılmasının yolları konuşuldu. Bu bağlamda, Bakanlar yakın gelecekte tekrar bir araya gelmeye karar verdi."

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, 1 milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
AGİT MİNSK Grubu Azerbaycan dağlık karabağ Ermenistan

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