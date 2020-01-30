Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ için tekrar bir araya gelecek

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın İsviçre'nin Cenevre kentinde Dağlık Karabağ sorununu ele aldıkları görüşme bugünkü müzakerelerin ardından sona erdi.

Memmedyarov ve Mnatsakanyan'ın dün başlayan ve 7 saat süren görüşmeleri, bugün de sürdü. Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cenevre görüşmesi, son yıllarda taraflar arasındaki en yoğun müzakerelerin yapıldığı bir görüşme oldu. Taraflar, eş başkanların sunduğu gündemle ilgili kapsamlı müzakere yürüttü. Önce, 2019'da yapılan öneriler ve elde edilen mutabakatlar, özellikle iki ülke halkının barışa hazırlanması için insani değişimler konusu müzakere edildi. Daha sonra, çözüm sürecinin temel ilke ve unsurları, özellikle çatışmanın Helsinki Nihai Senedi'nin hüküm ve ilkelerine dayanarak çözülmesi konusu, son olarak ise müzakere sürecinin daha da yoğunlaştırılmasının yolları konuşuldu. Bu bağlamda, Bakanlar yakın gelecekte tekrar bir araya gelmeye karar verdi."