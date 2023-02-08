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Azerbaycanlı besteciden depremlerde hayatını kaybedenler için beste... Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı

08.02.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektörü, besteci Siyavuş Kerimi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına beste yaptı. Sözleriyle dikkat çeken beste, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Azerbaycanlı besteciden depremlerde hayatını kaybedenler için beste... Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı

Azerbaycanlı besteci Siyavuş Kerimi, Türkiye'deki depremlerin kurbanları için beste yaptı. Milletvekili Rafael Huseyin'in yazdığı sözlere yapılan besteyi ses sanatçısı Zabite Aliyeva seslendirdi.

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İŞTE BESTENİN SÖZLERİ

Kerimi'nin piyano ile çaldığı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılan bestenin sözleri şöyle:

"Toprak değil bu terpenen (kımıldanan)

Yüreğimdir, kan ağlıyor

Bu eleme gök de yer de

Kara giyip gök bağlıyor.

Taş altından kalan çocuk

Vakitsiz uçan meleyimdir

Açılmadan solup giden

Masum, ince çiçeğimdir

Kederine kardeş kurban

Senin yaran benim yaram

Her derdine hemdem, hayan

Seninledir Azerbaycan"

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Azerbaycan beste

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