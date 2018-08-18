Azerbaycanlı işçi kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine mevsimlik işlerde çalışmak üzere Azerbaycan'dan gelen işçi, kuduz şüphesiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce ailesini görmek için ülkesine giden Rauf Ahmedov (42), bir süre önce Bayramiç'e döndü.
Azerbaycan'da köpek tarafından ısırıldığı ileri sürülen Ahmedov, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Bayramiç Devlet Hastanesine başvurdu.
Müdahale sonrası Ezine Devlet Hastanesine sevk edilmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine nakledilen işçiye çeşitli tetkikler yapıldı.
Rauf Ahmedov, kuduz şüphesiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan Ahmedov'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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