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Azeri suç örgütü elebaşının katiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürülmeden bir gün önce, aralarında cinayet şüphelisi olan yakın koruması Khayn Zeyralov'un (25) da bulunduğu bir grupla ilçedeki bir restoranda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Azeri suç örgütü elebaşının katiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktı

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelin restoranında, 20 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın koruması Khayn Zeyralov tarafından başından silahla vuruldu. Özel bir hastaneye götürülen Salifov, kurtarılamadı. Nadir Salifov'un cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak, İstanbul'da toprağa verildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Khayn Zeylarov ile birlikte kaçtığı Nadir Salifov'un şoförü Amır Hamidli'yi (26) takibe aldı. Otomobille Denizli'ye gittiğini belirlenen 2 şüpheli aynı gün sabaha karşı Ankara Karayolu'nda önlem alan polis tarafından yakalanarak, Antalya'ya getirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Zeyralov ve Hamidli 21 Ağustos günü geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Khayn Zeyralov, ifadesinde Nadir Salifov ile birlikte büyüdüklerini anlatarak, "Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm" dedi.

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Zeyralov, cinayeti işlediği sırada Amır Hamidli'nin dışarıda araçta kendisini beklediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Khayn Zeyralov, 'kasten öldürme' suçundan, Amır Hamidli de suça yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ

Nadir Salifov'un başında 2 mermi giriş-çıkışı olduğu öğrenilirken, Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov'un geldiği görüldü.

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CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE RESTORANDA

Nadir Salifov'un öldürülmeden bir gün önce, aralarında cinayet şüphelisi olan yakın koruması Khayn Zeyralov'un da bulunduğu bir grupla ilçedeki bir restoranda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nadir Salifov'un beraberindeki bir grupla restorandan çıkıp, aracına bindiği, peşinden de Khayn Zeyralov'un çıkıp, başka bir araca doğru yöneldiği anlar yer aldı. Yine bu görüntüden bir gün önce aynı restoranda çekilen başka bir görüntüde ise Khayn Zeyralov'un otoparkta yürürken görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan Nadir Salifov'un cinayet şüphelisini kardeşi gibi sevdiği ve 10 yaşından bu yana da birlikte oldukları öğrenildi.

DHA

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