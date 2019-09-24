Azezli çocuklara sağlık hizmeti

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Azez bölgesinde çocukları sağlık taramasından geçirip sünnet organizasyonu yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada savaşın sürdüğü Suriye'nin Azez bölgesindeki İgde çadır kampında sağlık taraması faaliyeti gerçekleştirildi.

Kampta bulunan 300'den fazla çocuğu detaylı sağlık taramasından geçiren Hayrat İnsani Yardım Derneği, İman kampıyla birlikte toplam 50 erkek çocuk için sünnet organizasyonu gerçekleştirdi.

Sağlık taraması ve sünnet cerrahisini Türkiye'den tamamı gönüllü 8 kişilik üroloji uzmanı ve diğer branşlardan hekimler yaptı.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği Sağlık Koordinatörü Fatih Karabacak, çocukların kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Bölgede olmadığımız gün bu çocukların asıl kimsesiz kaldıkları gün olur. O günü bu yavrulara göstermemek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu hizmete şartlarımız ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karabacak, daha önce Arakan, Kenya, Somali, Sudan gibi dram ve katliam yaşayan ülkelere de gönüllü sağlık hizmeti taşıdıklarını aktararak, bağışçıların emanetlerini sahiplerine teslim etmeye devam edeceklerini kaydetti.

