Aziz Barnabas Günü nedir? Barnabas İncili nedir?

Aziz Barnabas Günü, hristiyanlık inancının inanış günlerinden olup her yıl 11 Haziran tarihinde kutlanmaktadır. Bir Hristiyan azizi olarak bilinen ve Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusu olan Barnabas’ın Kıbrıs'ta öldürüldüğüne dair inanış bulunmaktadır. Peki Aziz Barnabas Günü nedir?

AZİZ BARNABAS GÜNÜ NEDİR?

Havariler Çağı'nda yaşayan ve Pavlus ile anlaşmazlığa düşen, dini mektupları heretik sayılan Hristiyan azizi olarak bilinen Barnabas, Levi Kabilesi'ndendir. Kıbrıslı olan Barnabas; Pavlus'a, Kıbrıs ve Anadolu'ya yapılan 1. Misyon Gezisi'nde eşlik etmiştir. Ayrıca Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusudur. Barnabas’ın Kıbrıs'ta öldürüldüğüne dair bir inanış da bulunmaktadır. Her yıl 11 Haziran günü "Aziz Barnabas Günü" olarak anılıp kutlanmaktadır. Havari Petrus'un akrabası olan ve İncil yazarlarından Markos'un arkadaşı olarak bilinen Barnabas, 1. Misyon Gezisi'ne Pavlus ile birlikte çıksa da daha sonra yolları ayrılmıştır. Barnabas, Pavlus'un yaptığı yeni yorumlarını çok fazla eleştirmiştir. Aynı zamanda Sünnet Geleneği'ni savunmuştur. Gezi anılarını yazan Luka ise bu anlaşmazlık sonucunda Pavlus'un yanında durmuştur.