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Aziz Kocaoğlu bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Aziz Kocaoğlu bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi Ankara'ya geldi.

Kocaoğlu'nun saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'ne gideceği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi. Kocaoğlu'nun İzmir'de yapılacak olan belediye başkan adayları hakkındaki görüşlerini paylaşacağı belirtildi.

Öte yandan saat 11.00'de MYK'nın, saat 13.00'te ise PM'nin toplanması bekleniyor.

HALK TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman adlı programda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, "CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer olacak" demişti. Bugün Soyer'in adaylığının açıklanması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Aziz Kocaoğlu CHP

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