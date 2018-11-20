Aziz Kocaoğlu, 'Koltuğa oturan kalkmıyor' dedi, bundan sonraki görevini açıkladı

15 yıllık görev süresinin bitimine 6 ay kala "yeni dönemde aday olmama kararını" kamuoyuyla paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelere düzenlediği "teşekkür" ziyaretleri kapsamında bu kez Torbalı’daydı. Çapak, Tulum, Subaşı, Atalan ve Göllüce Mahallelerinin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu'na vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ziyaretler sırasında hem vatandaşlar hem de Başkan Kocaoğlu duygulu anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bugüne kadar verdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Torbalılılar, özellikle tarıma ve hayvancılığa yardımlarından ötürü teşekkür etti. Tulum Mahallesi'nden bir kadının, "Bizi yarı yolda bırakma başkanım" sözleri üzerine duygulanan 65 yaşındaki Nuray Vurmaz, gözyaşlarını tutamadı. Sulama Kooperatifi Başkanı Faruk Vurmaz’ın Başkan Kocaoğlu’na teşekkür ederken söylediği, "Çok yaşa mavi gözlü adam" sözleri uzun süre alkışlandı.

Bir araya geldiği Torbalılıların içten seslenişleri karşısında duygulanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Koltuğa yapışanın bir daha kalkmadığını" dile getirerek bu konuda Türkiye'ye örnek olmak istediğini söyledi. Bundan sonraki görevinin ağabeylik olacağının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Belediye başkanlığı bir dönem yapılır, yine seçilirse devam eder. İlk sefer seçimi kazanamazsa ikinci kez aday olma hakkı vardır. Olmuyorsa da, herkesin nasibinde belediye başkanı olmak yoktur" dedi.