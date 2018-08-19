Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!

Edremit Kitap Fuarı’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azizi Kocaoğlu, “Önümüzde yerel seçim var. Genel Başkanımızla cumhurbaşkanı adayımız kol kola girer ve cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasında gösterdiği performanstan yararlanırsak, biz bu yerel seçimleri az yarayla atlatırız. Eğer bu olmazsa, biz kan kaybederiz diye bir görüşüm var. Ben partiliyim. Şahıslar önemli değil ama potansiyelden de yararlanmak lazım” diye konuştu.
Siyasette alttan gençlerin gelemediğini belirten Kocaoğlu, “Bizim sıkıntımız şu; siyasette kimse gelmiyor. Siyasetçi yetişmiyor. Tüm olanaklarımızı eğitime ayırıyoruz ama çocuklarımızı ülkenin geleceğinde söz sahibi yapamıyor, siyasete sokamıyoruz. Burada bir problem var. Kapıyı açmamız lazım. Hiçbir şey bilmiyorsak, Türk Eğitim Vakfı örneği var. Belirli branşlarda her yıl en başarılı 10 çocuğu değerlendiriyor ve yurtdışına yüzde yüz burslu gönderiyorlar. Her meslekten var. Ve sayıları bugün 1000 civarında. Bu çocuklar dünyayı biliyor. Dünyanın birçok yerinde özel sektörde son derece başarılı işler yapıyor. Hiçbiri devlette çalışmıyor. Bizim bunları neredeyse bulup getirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.
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