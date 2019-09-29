Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin kuruluş yıldönümü

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Aziz Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin 150. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, kilisenin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1869 yılında Bulgaristan vatanseverlerin yardımıyla kurulan kilisenin bugün büyük bir ışıltı yaymakta olduğunu belirtti.

Kilisenin, kuruluş yıl dönümü düzenlenen törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Banov, "Atalarımız bizlere çok değerli bir miras bırakmışlardır. Atalarımız yaşadıkları zorlukları aşarak bu tapınağı bizlere bıraktılar. Kıymetli katkılarınızla değerli kilisemizi gelecek nesillere taşıyacağız." diye konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de kilisedeki dini ritüele katılmaktan onur duyduğunu ifade etti. İki ülkenin gelişmiş ilişkilere sahip olduğunu belirten Güler, "150 yıl önce kurulan bu kilisenin hala ayakta olması dost ve kardeş Bulgaristan Cumhuriyeti'yle olan derin bağlarımızı ifade etmekte ve bu bağların yüzyıllar boyunca sapasağlam bir şekilde bugünlere geldiğini göstermekte. Bu kilise sadece bir ibadethane değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez." dedi.