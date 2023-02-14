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Aziz Valentine kimdir, nasıl öldü? 14 Şubat Sevgililer Günü'ne neden Valentine's Day denir? İşte Aziz Valentine'nin hikayesi...

14.02.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz Valentine 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle internette araştırılan isimler arasında yer alıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri dolayısı ile buruk geçecek. Birçok kişi Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığını merak ediyor. Peki sevgililerin sembolü olan Aziz Valentine kimdir, nasıl öldü? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü ile sevgililerin sembolü olan Aziz Valentine'nin hikayesi...

Aziz Valentine kimdir, nasıl öldü? 14 Şubat Sevgililer Günü'ne neden Valentine's Day denir? İşte Aziz Valentine'nin hikayesi...

Aziz Valentine ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikayesi merak ediliyor. Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat günü zamanla sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olmuştur. 14 Şubat Sevgililer Günü böyle ortaya çıkmıştır. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü ile sevgililerin sembolü olan Aziz Valentine'nin hikayesi...

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Aziz Valentine, M. S. 270 hayatını kaybetti. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmış.

SEVİLİLERİN SEMBOLÜ OLAN AZİZ VALENTİNE NASIL ÖLDÜ?

Aziz Valentine'a ilişkin 1400’lü yıllara ait kayıtlar kendisinin Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Bir başka kaynak da ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

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SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

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Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
14 şubat sevgililer günü

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