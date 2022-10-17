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B tipi cezaevi nedir, özellikleri nelerdir? B tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

17.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi birçok farklı tipte, ceza türlerine göre değişkenlik gösteren cezaevleri bulunur. Cezaevleri genel olarak 3 çeşit olarak ayrılır. Bunlar; açık, kapalı ve yarı açık cezaevleri olarak kategorize edilebilir. Bunun yanı sıra cezaevi yapısına göre de bazı ayrımlar mevcuttur. B tipi cezaevi nedir ve hangi suçları kapsar sorusunu yanıtladık.

B tipi cezaevi nedir, özellikleri nelerdir? B tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Kadın hükümlüler ve çocuklar için ayrı bölümleri bulunan ve genellikle 7 koğuş ve 2 hücresi bulunan cezaevi tipine B tipi cezaevi denir. Kendine ait banyo ve mutfak olarak kullanılabilecek bir havalandırma alanı bulunan cezaevi tipi kapasitesi 62 kişiliktir.

B Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Kapalı cezaevleri kişi kapasitelerine, içinde bulunan tesislere ve mimari özelliklerine göre A tipi, B tipi, C tipi gibi farklı harfler ile isimlendirilerek ayrılır. Kadın ve çocuk mahkumlar için ayrı bölmelerin bulunmadığı yerlerde kadınlar ve çocuklar farklı alanlarda tutulurlar. Küçük yerleşim alanlarında genellikle az kişi kapasitesine sahip olan B tipi cezaevlerinde genellikle hafif suçlular yatar. Koğuşun yan tarafında havalandırma ve volta alanı mevcuttur. Türkiye’de iki adet B tipi cezaevi bulunur. Bu tip cezaevlerinde kadınlar için ayrı bölümler vardır. Ayrıca havalandırma alanı olarak bahçe kısmı da mevcuttur.

B Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

B tipi cezaevi ilçelerde yer alan hafif suçtan hüküm giyen kişilerin bulunduğu az kişi kapasitesine sahip olan cezaevi tiplerinden biridir. Kapalı cezaevi türündeki cezaevlerindendir. Kapalı cezaevleri A, B, C ve E tipi olmak üzere 4 çeşittir. Genel olarak hafif suçlardan dolayı ceza almış mahkumlar B tipi cezaevinde yatarlar. B tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusunun yanıtı hafif suçlardır.

Küçük ya da büyük suçlar için ayrı ayrı cezaevi tipleri bulunur. Her suçlunun, suçunun ağırlığına göre hangi tip cezaevinde ne kadar süre ile kalacağı belirlenir. Birden fazla cezaevi tipinin bulunması da bu sebepten dolayıdır. B tipi cezaevi de genel olarak hafif suçluların hüküm giydiği bir cezaevi tipidir. Kapasitesi 62 kişilik olsa da gerek duyulduğu zaman bu kapasite artırılabilir.

Cezaevi tipleri ve özellikleri nelerdir? Cezaevi tipleri neye göre ayrılır?Cezaevi tipleri ve özellikleri nelerdir? Cezaevi tipleri neye göre ayrılır?


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cezaevi tipleri
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