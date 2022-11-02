B2 vitamini nelerde var, eksikliğinde ne olur? B2 vitamini ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Vücutta bulunması gereken vitaminlerden biri olan B2 vitamini bir diğer adı ile riboflavin, sinir sistemi için oldukça önemlidir. B2 vitamini vücutta oldukça az bir miktarda depolanmaktadır. Bu sebeple besinler aracılığı ile vücuttaki eksikliği giderilebilir. B2 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine katkı sağlar. B2 vitamini takviyesi yeterli olarak alınmadığında ortaya B2 vitamini eksikliği çıkar. B2 eksikliğinde ise bazı problemler ortaya çıkabilir. B2 vitamini nedir, B2 vitamini nelerde bulunur?

B2 vitamini ne işe yarar?

B2 vitamini suda çözünebilen vitamin türlerinden biridir ayrıca UV ışınlarında da bozunur. Kan dolaşımı yolu ile taşınan B2 vitamini idrar yolu ile vücuttan atılr. Suda çözünen bir vitamin türü olan B2, vücutta az miktarda depolanır. B2 vitamini sinir ve dolaşım sistemi için oldukça önemlidir. Ayrıca vücutta enerji oluşumuna destek sağlar. Kırmızı kan hücre üretimi için de B2 vitaminin vücutta bulunması oldukça önemlidir. B2 vitamini göz yorgunluğu, katarakt gibi göz hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasına da yardımcı olur.

B2 vitamini faydaları

Sağlıklı bir metabolizma için vücutta B2 vitamin oranı arttırılması önemlidir. B2 vitamini vücuttaki çoğu fonksiyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereklidir. B2 vitamini, besinlerden enerji üretiminde görev alır. Ayrıca özellikle sinir sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Saç, cilt ve tırnak sağlığı için önemlidir ve bu dokuların oksijen kullanımına destek olur. B2 vitamini özellikle bebeklerde ve çocuklarda büyüme ve gelişmede önemli bir rol alır. Yaşlanma sürecini azaltır. Astım ve bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarının engellenmesinde önemlidir. B2 vitaminin birçok faydası bulunur. B2 vitamini faydaları:

Cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Göz sağlını korur.

Saç yapısını korur ve saçın daha az dökülmesini sağlar.

Tırnakların sağlıklı uzamasını sağlar.

Yorgunluğu ve bitkinliği azaltır.

Dolaşım sistemi için önemlidir.

Sinir sisteminin sorunsuz çalışması için önemlidir.

Astım hastalığının belirtilerine iyi gelmektedir.

Kanser görülme riski azalabilir.

B2 vitamini nelerde var?

B2 vitamini vücutta az bir miktarda depolanan vitaminlerden birisidir ve takviye olarak gıdalardan alınması gerekir. Vücuda birçok faydası bulunan B2 vitamini süt ürünleri, kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde oldukça fazla bulunur. B2 vitamini içeren besinler:

Kırmızı et

Süt ve süt ürünleri

Yumurta

Bazı sakatatlar, ciğer ve böbrek gibi

Tahıllar

Kuşkonmaz, ıspanak, enginar, mantar, brokoli

Badem

Susam

Ekmek

Kinoa

Buğday tohumu

B2 vitamini eksikliği neden olur?

B2 vitaminin eksikliği bazı sebeplerden dolayı vücutta görülebilir. B2 vitamini eksikliği, yapılan herhangi bir diyet sırasında b2 vitamini yönünden zayıf besinlerin tüketilmesi ile ortaya çıkabilir. Bundan dolayı B2 vitamini eksikliği oranıyla karşılaşılır. Bir diğer B2 vitamini eksikliği sebebiyse bağırsakların vitamini doğru bir şekilde emmemesinden ve kullanamamasından ortaya çıkabilir. Ayrıca vücuttan çok hızlı atılması sonucu B2 vitamini eksikliği oluşabilir. B2 vitamini eksikliği sonucunda bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Ciddi göz problemleri, kansızlık, unutkanlık gibi problemler b2 vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkabilir. B2 vitamini eksikliği belirtileri:

Demir eksikliğine bağlı anemi

Boğaz ağrısı

Ağız ve dilde oluşan yaralar

Dudaklarda çatlak

Ciltte kuruluk

Işığa duyarlı, kaşıntılı, sulu ve kanlı gözler

Ağız çeperinde oluşabilen iltihaplanma

Göz sağlığını etkilemektedir. Gözlerde kanama ve göz yorgunluğu yaşanabilir

Yukarıdaki belirtilerden bir ya da birden fazlasına sahipseniz B2 vitamini eksikliğine ya da başka bir hastalığa sahip olabilirsiniz. Eğer belirtileri taşıyorsanız en kısa zamanda doktor kontrolüne giderek tedavi olmanız ve doktor kontrolü dâhilinde takviye almanız gerekir.