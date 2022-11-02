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Taze zencefil çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Taze zencefil çayı nasıl yapılır ve demlenir?

02.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diüretik, anti-inflamatuar ve doğal ağrı kesici özelliklere sahip olduğu söylenen taze zencefil çayı kronik, mikrobik ve mevsimsel hastalıklara iyi gelebilir. Sayısız değerli vitamin ve mineral içeren taze zencefil çayı, kan dolaşımını hızlandırdığı gibi cilt ve göz sağlığına da fayda sağlar. B grubu vitaminler ile potasyum ve magnezyum gibi değerli bileşenleri içerir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özellikler taşıyan taze zencefil çayı nasıl demlenir?

Taze zencefil çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Taze zencefil çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Değerli vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran şifalı taze zencefil çayı, birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin ürünü olarak kullanılabilir. Yeterli miktarda ve düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde bu çay, özellikle kuru öksürük ve nefes darlığı gibi sorunları azaltabilir. Günün herhangi bir saatinde kolaylıkla tüketilebilen bu içecek idrar söktürücü özelliği sayesinde iltihapların da giderilmesine katkıda bulunur. Öksürük, grip, migren, kalp hastalıkları, kanser ve mide rahatsızlıkları gibi sayısız soruna iyi gelebilir. 10-15 dakikada hazırlanabilen ve kilo verme sürecinde de kullanılabilen taze zencefil çayı neye iyi gelir?

Taze zencefil çayı ne işe yarar?

Kuru zencefil çayı gibi taze zencefil çayının da vücuda pek çok açıdan fayda sağladığı bilinir. İçerdiği antioksidanlar ile taze zencefil çayı, özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayabilir. Bununla birlikte taze zencefil çayı, vücudu rahatlatarak ağrıların giderilmesini mümkün kılar. C ve B grubu vitaminler bakımından da zengin olduğu söylenen taze zencefil çayı, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içerir. Taze zencefil çayı faydaları:

  • Bol miktarda C vitamini içeren taze zencefil çayı, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.
  • Antioksidan kaynağı olarak gösterilen bu çay kötü huylu hücrelerin oluşumuna karşı koruyucu etki gösterebilir.
  • Taze zencefil çayının potasyum içermesi göz ve kemik sağlığını desteklediğini gösterir.
  • Saç ve cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratır.
  • Stres veya uyku sorunlarını giderebilir.
  • Özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilir.
  • Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine fayda sağlar.
  • Mide bulantısına iyi gelebilen bu içecek baş dönmesi ve ateş sorunlarını da giderebilir.
  • Hazımsızlığın düşmanı olarak nitelendirilir.
  • İshal ve gaz problemini de önleyebilir.
  • Deniz tutmasına iyi gelir.
  • Kas ağrılarını ve romatizma ağrılarını ortadan kaldırabildiği belirtilir.
  • Soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların oluşma riskini minimum seviyeye indirebilir.
  • Kanser hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı bilinir.
  • Kan şekerini düzenler, yüksek şekeri düşürür.
  • Alerjik reaksiyonların azaltılmasında rol oynar.
  • Regl sancısını dindirir.

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Taze zencefil çayı nasıl yapılır?

Neredeyse 15 dakikada hazırlanan taze zencefil çayı, kolaylıkla temin edilebilen malzemelerle hazırlanır. Evlerde uygulanabilen taze zencefil çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Çiğ zencefil kökü
  • Limon v
  • Yarım litre su

Taze zencefil çayı nasıl demlenir?

  • İlk olarak güzelce yıkanıp dilimlenen çiğ zencefil kökü, yarım litre su içerisine ekleyin.
  • Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca kaynatılan çaya, limon dilimleri ve isteğe bağlı olarak çubuk tarçın ilave edilebilir.
  • Süzülen taze zencefil çayı, az miktarda bal ilave edilerek keyifle tüketilebilir.

Taze zencefil çayı zayıflatır mı?

Diüretik etkisi olduğu söylenen taze zencefil çayı, birçok özelliği ile kilo verme sürecini destekleyebilir. Metabolizmayı hızlandırması ve terlemeyi artırması, bu içeceğin vücuttan toksinlerin ve yağların atılmasına katkıda bulunduğunu gösterir. Ayrıca taze zencefil çayı, hazımsızlığı önleyerek de vücudun ödem tutmasını engelleyebilir. Pek çok açıdan sağladığı faydalarla zayıflatmaya yardımcıdır.

Taze zencefil çayı adet söktürür mü?

Kan dolaşımını artırması ile bilinen taze zencefil çayı, doğrudan adet söktürücü bir etkiye sahip değildir. Ancak regl düzensizliğinin engellenmesinde doktor kontrolü ile kullanılabilen bu içecek aynı zamanda adet ağrılarını da azaltabilir. Dolayısıyla taze zencefil çayı, bir uzmana danışılarak regl döneminde ve PMS döneminde düzenli bir şekilde tüketilebilir.

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