B12 vitamini eksikiği belirtileri nelerdir? B12 vitamini nelerde var?

B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmektedir. B12 vitamini suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası vardır. B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. Bu sebeple besinler aracılığı ile alınması gerekir. B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur, B12 vitamini nelerde var?

B12 vitamini nedir?

B12 vitamini bir diğer adı ile kobalamin, suda çözünebilen ve vücuttaki DNA sentezinde oldukça önemli bir yer tutan bir vitamindir. Ayrıca beyin fonksiyonları ve sinir sistemi sağlığı için de oldukça önemli bir rol oynar. En önemli işlevi gen kopyalaması işleminde koenzim olarak görev almasıdır. B12 vitamini, kemik iliğinde kan hücrelerinin yapılmasında görev alır. B12 vitaminin vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. B12 vitamini ısıya duyarlıdır ve suda çözünebilir bu yüzden B12 vitamini içeren besinlerin pişirme sürelere ve bekletilmesine dikkat edilmesi gerekir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

DNA metabolizmasın en esas vitaminlerinden biri olan B12 vitamini oldukça önemli bir yer tutar. B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. B12 vitamini eksikliğinin bazı nedenleriyse yeteri kadar B12 vitamini içeren besinlerin tüketilmemesi veya tüketilmesine rağmen bağırsakta emilememesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer nedeni ise uzun süreli ilaç kullanımına bağlı olabilir. B12 vitamini eksikliği belirtileri ise şu şekildedir:

Halsizlik ve yorgunluk,

Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk

Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği

İştahsızlık ve kilo kaybı

İshal veya kabızlık

Depresyon, hafıza problemleri

El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma

Cilt kuruluğu

Ağız yaraları

Eğer bu belirtilerden bir ya da bir kaçına sahipseniz bir doktor kontrolüne gitmeli ve doktor kontrolünde B12 takviyesi almanız gerekir.

B12 vitamini nelerde var?

B12 vitamine suda çözünebilen bir vitamin türüdür. B12 vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Bu sebeple besinler aracılığı ile b12 vitamini alınması gerekmektedir. Tükettiğimiz birçok besinde b12 vitamini mevcuttur. B12 vitamini içeren besinlerin arasında hayvansal ürünler, süt ve süt ürünlerinde bulunur. B12 vitamini en çok hayvansal gıdalar ve süt ürünlerinin içerisinde yer alır. B12 vitamini hangi besinlerde bulunur:

Süt

Peynir

Yoğurt

Yumurta

Bazı sakatatlar: böbrek ve ciğer

Kırmızı et

Balık

Tavuk

Kabuklu deniz ürünleri

B12 vitamini ne işe yarar?

B12 vitamini insan sağlığı için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Metabolizmanın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için vücutta B12 vitaminin bulunması gerekir. Yeteri miktarda b12 vitamini alınmadığında ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. B12 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kan hücrelerinin artmasını sağlar. B12 vitaminin beyin fonksiyonları ve sinir sitemleri için oldukça önemlidir. Vücutta yeteri kadar bulunması gereken B12 vitamini en kapsamlı vitamin türlerinden biridir. B12 vitaminin eksiliği ciddi problemlere yol açarken yeteri kadar alındığında da vücuda birçok faydası bulunur. B12 vitamini faydaları: