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Baba 10 yaşındaki evladının acısıyla yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda duş alırken aniden fenalaşarak yere yığıldığı öne sürülen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti - Acı içindeki baba, cep telefonundan fotoğraflarına bakarak ağladığı oğlunun cansız bedenini teslim aldığı morgdan güçlükle taşıyabildi

Antalya'da evinin banyosunda aniden fenalaşarak yere yığıldığı öne sürülen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün, Deniz Mahallesi'ndeki evinin banyosunda duş alan, Ahmet Bileydi İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Gökalp Güllü, bir anda fenalaşarak yere düştü.

Annesi Hüriye Güllü'nün haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen çocuk, yolda hayatını kaybetti.

Güllü'nün ailesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından çocuklarının cenazesini gözyaşları içerisinde aldı.

Acı içindeki baba Göktürk Güllü, cep telefonundan fotoğraflarına bakarak ağladığı oğlunun cansız bedenini teslim aldığı morgdan güçlükle taşıyabildi.

Dede Abdülkadir Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun duş aldığı sırada yere düşerek morardığını, bu sırada evde bulunan gelini Hüriye Güllü'nün ambulans çağırdığını, kendilerine torununun kalp krizi sonucu öldüğünün söylendiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Çocuk kalp krizi

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