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  4. Baba dehşeti! Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi

Baba dehşeti! Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi

09.01.2024 01:22 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipler anne ve bebeğini kurtardı.

Baba dehşeti! Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi

Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILDI

Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi.

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Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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