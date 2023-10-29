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  4. Baba, evladının katili oldu! Tartıştığı oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü

Baba, evladının katili oldu! Tartıştığı oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü

29.10.2023 16:26 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde R.B. (65), tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı (41) bıçaklayarak öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.B.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Baba, evladının katili oldu! Tartıştığı oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. R.B. ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle R.B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan R.B.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)

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