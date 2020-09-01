Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim

ABD'de polis tarafından vurularak ağır yaralanan Jacob Blake'in babası, olayın yaşandığı Kenosha kentine Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı ziyaretle oğlunun hayatını "siyasete alet ettirmeyeceğini" söyledi. 29 yaşındaki üç çocuk babası Jacob Blake, çocuklarının da bulunduğu arabasına eğilmişken polisin yedi el ateş etmesiyle ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılmış, olayın ardından ülkede ırkçılığa karşı yeni gösteriler başlamıştı. Trump, Wisconsin eyaletindeki kenti ziyaretinde polis memurlarıyla görüşecek, Blake ailesini ziyaret etmeyecek. Ziyaret, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkede "yasa ve düzen" tartışmalarının giderek siyasi bir hal aldığı bir dönemde yapılıyor. CNN'e konuşan Jacob Blake'in babası, oğlunun hayatının, Başkan Trump ile görüşmekten çok daha önemli olduğunu söyledi. Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu. İyi bir poz verme derdim yok" dedi. Yerel yetkililer, son günlerde yatışan protestoların yeniden canlanması kaygısıyla Trump'tan Kenosha'ya gitmemesini istedi.

Ancak Trump bu çağrıları reddedip Demokrat belediye başkanı ve valiyi, bölgedeki şiddet olaylarını kontrol altına alamamakla suçladı. Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönem yarışında, yasa ve düzen sorununu gündeminin ilk sırasına aldı. Trump, Blake ailesi avukatlarının da yanlarında olmasını istedikleri için onlarla görüşmeyeceğini kaydetti. Baba Blake ne dedi? Oğlunun hala belden aşağı felçli olduğunu söyleyen Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu" dedi. "İki hafta önce oğullarıyla koşan, benimle telefonda konuşup gülen, şimdi ilse bacaklarını kıpırdatamayan birinden söz ediyoruz" diyen Blake oğlunun "hayata tutunmaya çalıştığını" söyledi. 23 Ağustos'ta meydana gelen olayda Blake'e ateş eden polis memuru Rusten Sheskey, olayla ilgili soruşturma süresince idari izne çıkarıldı. Baba Jacob Blake, oğlunun başına gelenlerin ardından "bazı tehditler aldığını" söyledi. Depresyonda olduğu için 20 yaşındaki diğer oğlunu da hastaneye götürdüğünü söyleyen Blake, "Bu ailenin ne kadar yük altında olduğunu insanların anlamaması üzücü" diye konuştu.