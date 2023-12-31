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  4. Baba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılar

Baba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılar

31.12.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed Öztek (28) ile babası Nihat Öztalum (51) park halindeki otomobilin içinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Öztek hayatını kaybetti, babası Öztalum ise ağır yaralandı. İşte detaylar...

Baba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilin içerisinde oturan Muhammed Öztek ile bir süre önce soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Muhammed Öztek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Baba Nihat Öztalum'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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cinayet Adana silahlı saldırı
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