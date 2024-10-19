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Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı kehanetleri için ortak nokta birleşti! İkisinin de tek bir yere odaklandı... "Daha kötü günler geliyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 08:58
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Geleceği başarıyla tahmin etmeleriyle ünlü Fransız astrolog Nostradamus ve Bulgar mistik Baba Vanga, 2025 yılı kehanetleriyle yeni yıla kısa bir süre kalmışken yeniden gündeme geldi. 2025 yılı için iki kahinin de karamsar bir tablo çizmesinin yanında şaşırtıcı bir şekilde ortak öngörüleri de var. Onların kehanetlerine göre 2025 yılına Avrupa merkezli bir savaş yaşanacak ve tüm dünyaya yayılacak.

Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı kehanetleri için ortak nokta birleşti! İkisinin de tek bir yere odaklandı... "Daha kötü günler geliyor"

MYNET|DIŞ HABERLER 2025 yılına kısa bir süre kalmışken Nostradamus ve Baba Vanga kehanetleri dünya basınındaki yerini aldı. 1566 yılında vefat eden Nostradamus ve kendisinden yüzlerce yıl sonra 1996 yılında vefat eden Baba vanga 2025 yılı için adeta anlaşmışcasına ortak bir kehanette bulundu. İkisi de 2025 yılında anarşinin patlak vereceğine ve Avrupa'nın merkez üssü olacağına inanıyor.

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İkilinin kehanetlerinin ortak bulunması sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar yorum yapmadan edemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha kötü günler geliyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir de Simpsonlar'ı bekleyeceğim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga Nostradamus kehanet
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