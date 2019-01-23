Baba ve oğlu silahla yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kapatılan ruhsatsız madenin sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ocaktaki hurda demirleri almak istediğini öne sürdüğü baba ve oğlunu silahla yaraladı.

İddiaya göre, Kilimli Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız maden ocağı işlettiği ileri sürülen M.Z (59) ile oğlu Ö.Z (33), izinsiz olduğu gerekçesiyle kapatılan başka bir maden ocağındaki hurda demirleri kamyona yükledi.

Ocağın sahibi olduğu öne sürülen ve demirlerin alındığını gören Ö.D. ile baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.D, evinden aldığı tüfekle M.Z. ve Ö.Z'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlunu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan Ö.D, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

