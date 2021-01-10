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  4. Baba ve oğlu sokak ortasında bıçaklanmıştı! 6 gün sonra acı haber geldi

Baba ve oğlu sokak ortasında bıçaklanmıştı! 6 gün sonra acı haber geldi

10.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Baba ve oğlu sokak ortasında bıçaklanmıştı! 6 gün sonra acı haber geldi

Eskişehir’de Ali Baytekin (47), sokakta tartıştığı baba oğul Ali Gümüş (33) ile Selami Gümüş’ü (64) bıçakla yaraladı. Baba Selami Gümüş tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybederken, oğlu Ali Gümüş’ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından Ali Baytekin çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçen 4 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Gümüş’ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş’ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Baba Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Ali Gümüş’ün ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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