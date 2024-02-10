Babacan ile Davut Güloğlu arasında ilginç diyalog: Sanatçı derken...

Davut Güloğlu, Türk pop müziğinin en renkli isimlerinden biri olan Davut Güloğlu karadeniz müziği ile popun sentezi olan şarkıları herkesin dilindeydi. Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkanı adayı olmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la karşılaşan Davut Güloğlu'nun arasındaki diyalog sosyal medyanın diline düştü.

"SANATÇI DERKEN"

Sanatçı derken diyerek karşılık veren Ali Babacan'a Güloğlu, "Davut Güloğlu ben" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Babacan şaşırarak, "Ben de diyorum nereden tanıyorum, bir aşinalık var ama." ifadelerini kullandı.





