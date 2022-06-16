HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babalar Günü hediyesi ne alınır 2022? İşte Babalar Günü hediyesi fikirleri!

Babalar Günü hediyesi ne alınır 2022? İşte Babalar Günü hediyesi fikirleri!

16.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü hediyesi ne alınır 2022? Bu anlamlı güne birkaç gün kala babasını mutlu edip sevgisini kusursuz şekilde ifade etmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki en çok tercih edilen Babalar Günü hediyeleri neler? İşte Babalar Günü hediyesi fikirleri...

Babalar Günü hediyesi ne alınır 2022? İşte Babalar Günü hediyesi fikirleri!

Babalar Günü hediyesi ne alınır 2022? Her sene haziran ayının 3. pazar günü kutlanan bu anlamlı güne kısa bir süre kala birçok kişi konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki en çok tercih edilen Babalar Günü hediyeleri neler? İşte en güzel Babalar Günü hediyesi fikirleri...

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR 2022?

Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenekleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömlek, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı seven babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...Son ankette çok çarpıcı tablo! Sıralama değişmedi ama...
Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değilElektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil
Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

İlginizi Çekebilir

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Nedeni çok, çözümü basit! Sırt sivilcelerinden kurtulmak için...

Nedeni çok, çözümü basit! Sırt sivilcelerinden kurtulmak için...

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.