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Babalar Günü'nde kavga ettiği oğlunu silahla vurdu

20.06.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Babalar Günü'nde aile içinde çıkan kavga kanlı bitti. Halit Ö. tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.

Babalar Günü'nde kavga ettiği oğlunu silahla vurdu

Karaman'daki olay dün akşam saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu.

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Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Babalar Günü Karaman silahlı saldırı
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