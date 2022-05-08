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Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü hangi gün ve hangi ayda?

08.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'nün kutlanmasının ardından Babalar Günü aramaları sıklık kazandı. Fedakarlıklarıyla bilinen babaların bu özel gününde onları yalnız bırakmak istemeyen çocuklar şimdiden ‘Babalar Günü ne zaman, hangi ayda?’ sorusunu sorgulamaya başladı. Peki Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü hangi gün ve hangi ayda? İşte tarihi...

Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü hangi gün ve hangi ayda?

Babalar Günü her sene milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Küçük büyük her yaştan kişi babasını mutlu edecek sürpriz ve hediyelerle günler öncesinden hazırlık yapıyor. Peki Babalar Günü ne zaman?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü ise 19 Haziran 2022 Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Sonora Smart Dodd isimli bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Dood, babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihini Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı fakat bu çalışmalar o tarihe yetişemediği için kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.

Bu nedenle Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaya başlandı. İlk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklendi fakat resmi olarak Babalar Günü ilan edilmedi. 1966 senesinde dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 senesine gelindiğinde de Babalar Günü başkan Richard Nixon'ın imzasıyla yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

Ülkemizde ise Babalar Günü 1980’li senelerden sonra yine dünya ülkeleriyle beraber Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanmaya başlandı.

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