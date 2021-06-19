20 Haziran Pazar kutlanacak olan Babalar Günü geldi çattı. Bu özel günde babalara veya baba adaylarına atılacak duygusal, anlamlı mesajlar arama motorlarında araştırılmaya başlandı ve son günlerde en çok araştırılan konular arasına girdi. Babaya atılacak en güzel, özel, anlamlı, duygu yüklü mesajları araştırıp haberimizde sizler için derledik. Babalar günü sözleri ve mesajları! İşte babaya özel, anlamlı, duygusal mesajlar...

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI! İŞTE BABAYA ÖZEL, ANLAMLI, DUYGUSAL MESAJLAR

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günü'n kutlu olsun.