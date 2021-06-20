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Babalar gününüz kutlu olsun! Hakkınız ödenemez

19.06.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta şehit babaları ve fedakar sağlık çalışanı babalar olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun! Hakkınız ödenemez.

Babalar gününüz kutlu olsun! Hakkınız ödenemez

Bugün sevgili, sabırlı ve fedakar babaların günü. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıktığı 10 Mart 2020'den bu yana çocuklarına doya doya sarılamayan sağlık çalışanı babalar ve şehitlerimizin babaları başta olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmişti. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutluyor. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü için hediye fikirleri…Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü için hediye fikirleri…

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

  • Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

  • Dün, bugün ve yarın... Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi... Babacığım babalar günün kutlu olsun.
İlk Babalar Günü mesajları duygulandırıyor! Dedeye, abiye, kardeşe kısa ve uzun farklı Babalar Günü mesajıİlk Babalar Günü mesajları duygulandırıyor! Dedeye, abiye, kardeşe kısa ve uzun farklı Babalar Günü mesajı

  • İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

  • Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bugün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Babalar Günü için birçok hediye seçeneği mevcut. Özellikle giyim ve aksesuar seven babalar için kravat, gömlek, kemer, saat güzel bir tercih olabilir.

En güzel Babalar Günü hediyesi! En anlamlı ve farklı Babalar Günü hediye önerileriEn güzel Babalar Günü hediyesi! En anlamlı ve farklı Babalar Günü hediye önerileri

Parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden birisidir.

Oyun oynamayı seven babalar için oyun konsolları tercih edilebilir.

Taraftar babalar için ise forma iyi bir alternatif oluşturabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü şehit koronavirüs (Covid-19)

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