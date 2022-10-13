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Babalara da 'emzirme izni' önerisi! "Günde en az 1 saat olmalı"

13.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK Strateji Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Nilüfer Atagün, TBMM'de yaptığı sunumda dikkat çekici önerilerde bulundu. Bebek büyütme süreciyle ilgili konuşan Atagün, babaları ilgilendiren açıklama yaptı. Onların da emzirme izni hakkı olması gerektiğini savunan uzman, "Babaların da emzirme izninden günde en az 1 saat olarak yararlanmaları ve bunun da bakım izni olarak geçmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Babalara da 'emzirme izni' önerisi! "Günde en az 1 saat olmalı"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Strateji Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Nilüfer Atagün, Meclis'te yaptığı sunumda, "babalara da emzirme izni" getirilmesi gerektiğini savundu. Atagün, TBMM Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği bünyesinde, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasına yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan alt komisyonda çarpıcı önerilerde bulundu.

ANALIK VE BABALIK YARDIMLARINA İLİŞKİN ÖNERİ

Sunumda, Türkiye’de analık ve babalık izni yardımlarına ilişkin bilgi veren Atagün, özel sektörde çalışan babanın 5 gün, kamuda çalışan babanın ise 10 gün doğum izni kullandığını hatırlattı. Milliyet'in haberine göre, ilk 6 aya dikkat çeken Atagün, “İlk altı ayda anne ve babanın çocuğun bakımını üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da ücretli anne izinlerinden, geçici iş göremezlik ödeneği vereceğimiz sürenin 16 artı 8 haftaya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Babalık izninin 2 hafta olarak belirlenmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

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BABALARA DA EMZİRME İZNİ

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çocuk büyütme ve bakımına ilişkin bilgi veren Atagün, “Bizde mevcut olmayan, ücretli yani ödenekli ebeveyn izni öneriyoruz. Çünkü çocuk dediğiniz şey, işin aslı biraz pahalı bir şey. Yani çok fazla ihtiyaçları oluyor bir bebeğin. Onun için bir ödenekle ancak anne ve babaların çocuklarına bakabileceklerini düşünüyorum. Babaların da emzirme izninden günde en az 1 saat olarak yararlanmaları ve bunun da bakım izni olarak geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü onlar da çocuklarıyla vakit geçirmek istiyorlar. Bir yaşına kadar en azından çocuğun bakımı çok zor” ifadelerini kullandı.

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bebek izin
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