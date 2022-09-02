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Babaların en büyük korkusu: Erkeklik elden gidiyor mu?

02.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evden çalışmak, babaların 'erkekliklerini kaybedebilecekleri' korkusuyla daha az çocuk bakımı ve ev işi yapmasına neden oluyor. Yapılan çalışma, pandemi sonrası evden çalışan babaların daha fazla ev işi üstlenmediğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar bunun 'erkekliklerini kaybedebilecekleri' korkularından kaynaklanabileceğine inanıyorlar. Ancak evden çalışan anneler, ofiste olduğundan daha fazla çocuk bakımı üstleniyor.

Babaların en büyük korkusu: Erkeklik elden gidiyor mu?

Evden çalışma, Covid pandemisinin ardından birçok şirket tarafından benimsenirken, istemeden de olsa çiftleri daha 'geleneksel' bir yaşam tarzına zorluyor olabilir.

Düzenli olarak bir ofisi ziyaret etmeyen ebeveynlerle ilgili yeni bir araştırma, annelerin genellikle çocuk bakımının çoğunu yaptığını, babaların ise daha azını yaptığını göstermiştir.

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Bunun nedeninin, annelerin evdeki sorumlulukların çoğunu planlamak için esnek çalışma düzenlemelerini kullanmaları olduğu düşünülmektedir.

"ERKEKLİKLERİNİ KAYBETME KORKUSU"

Essex Üniversitesi ve Kent Üniversitesi araştırmacıları, evde çalışan babaların daha rutin görevler üstlenirlerse 'erkekliklerini kaybedebileceklerinden' korktuklarını öne sürüyorlar.

Work, Employment and Society'de yayınlanan araştırma, kadınların haftada ortalama 13.4 saatini ev işlerine, erkeklerin ise 5.5 saatini harcadıklarını buldu. Ek olarak, annelerin yüzde 54'ü esas olarak çocuk bakımından sorumlu olduklarını bildirdi.

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Çalışma düzenlemeleri söz konusu olduğunda, babaların yüzde yedisi, annelerin yalnızca yüzde beşi evde kaldıklarını bildirdi. Ancak annelerin yüzde 15'i esnek zamandan yararlanırken, aynı durum erkeklerin yalnızca yüzde 11'i için geçerliydi. Araştırmacılar, yüksek gelirli mesleklerdeki ebeveynlerin, düşük gelirli işlerdekilere göre esnek çalışma düzenlemelerini kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

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ÇOCUK BAKIMINI PAYLAŞMIYORLAR

Araştırmacılar, babaların evden çalıştığında, evde çalışamayanlara kıyasla çocuk bakımını paylaştıklarını bildirme olasılıklarının yarı yarıya olduğunu buldu.


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Anahtar Kelimeler:
anne baba çalışan annelere destek evden çalışma
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