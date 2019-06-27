Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı

İzmir’de, bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktülün oğlu Mehmet Hadi Öğüt, “Baba katili olarak yargılanıyorum ama o gece babama dokunmadım bile” dedi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonrada yaktıkları kan donduran cinayete ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Ö.Ö. ve C.G. ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Babasın ölümüyle sonuçlanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu kaydeden Batuhan Ata Öğüt, “Keşke böyle olmasaydı” dedi.

Mahkeme heyetine, olayı olduğu gibi anlattığını savunan Mehmet Hadi Öğüt ise “Bizim babama ilaç verdiğimiz suçlamaları gerçeği yansıtmıyor. Baba katili olarak yargılanıyorum ama o gece babama dokunmadım bile” diye konuştu.

“Çocuklarımı istiyorum”

Yıllardır eşi Cihat Murat Öğüt’ten eziyet gördüğünü söyleyen Ö.Ö. de “Çocuklarımın suçu günahı yok. Çocuklarımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Hadi Öğüt ve Batuhan Ata Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Ö.Ö., çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

