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  4. 'Babama gidiyorum' diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu

02.04.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, eşine, babasına gittiğini söyleyerek evinden ayrılan M.A.'nın (39), deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. M.A.'nın intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Kandıra Kerpe Mahallesi Kayalıklar mevkisinde meydana geldi. Kayalıkların üzerinde bir kadın çantası ve ayakkabısı görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, deniz ve kayalıklar çevresinde inceleme başlattı. Yapılan aramalarda, deniz içerisinde çanta ve ayakkabının bulunduğu yere yakın bir bölgede mağaraya sıkışmış bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekipleri, kadının çantasında yaptığı incelemede, cansız bedenin M.A.’ya ait olduğunu belirledi. Olayın ardından M.A.'nın eşine ulaşan ekipler, ilk ifadesinde M.A.’nın babasına gitmek için evden çıktığını ve cansız bedeninin bulunduğu yere gideceğinden bahsetmediği söylediği öğrenildi.

Polis, M.A.'nın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kocaeli

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