'Babama gidiyorum' diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Kandıra Kerpe Mahallesi Kayalıklar mevkisinde meydana geldi. Kayalıkların üzerinde bir kadın çantası ve ayakkabısı görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, deniz ve kayalıklar çevresinde inceleme başlattı. Yapılan aramalarda, deniz içerisinde çanta ve ayakkabının bulunduğu yere yakın bir bölgede mağaraya sıkışmış bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekipleri, kadının çantasında yaptığı incelemede, cansız bedenin M.A.’ya ait olduğunu belirledi. Olayın ardından M.A.'nın eşine ulaşan ekipler, ilk ifadesinde M.A.’nın babasına gitmek için evden çıktığını ve cansız bedeninin bulunduğu yere gideceğinden bahsetmediği söylediği öğrenildi.

Polis, M.A.'nın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

