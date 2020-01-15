Babası için ürettiği kremin ihracatına başladı

İSTANBUL (AA) - EMRAH GÖKMEN - İstanbul'da babasının yaralarını tedavi etmek için krem üretirken dermokozmetik alanıyla tanışan Aylin Kaya, KOSGEB'den aldığı destekle büyüttüğü firmasında şu anda 88 kişiye istihdam sağlıyor.

Uluslararası bir firmada satış müfettişi olarak görev yaptığı sırada babası beyin felci geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen Kaya, bu süreçten sonra tüm ilgisini ailesine yoğunlaştırdı.

Babasının yatağa bağımlı hale gelmesinin ardından vücudunda oluşan yaraların tedavisi için yurt içi ve dışından ürünler getiren Kaya, daha sonra annesiyle birlikte krem yapmaya karar verdi. Ürettikleri kremle babasında iyileşme gözlemleyen Kaya, çevresinde aynı hastalıkla uğraşan kişilere de bu üründen verdi.

Çok fazla talep alması ve bazı hastanelerin de kremle ilgili kendisiyle görüşmesi üzerine şahıs firması kuran Kaya, dermokozmetik alanına giriş yaptı. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten Kaya, 88 kişiye istihdam sağlarken 2019 yılında da ürünlerini 3 ülkeye ihraç etti.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yatalak olmasından dolayı vücudunda yaraların oluştuğunu, onun daha rahat edebilmesi için formüller aradıklarını belirtti.