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Babası seçildi, oğlu muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gümüşdere köyünde 31 Mart seçimlerinde baba, iki ay sondaki 2 Haziran ara seçimlerinde ise oğlu muhtar oldu.Sivas’a bağlı Gümüşdere köyünde 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı Ömer Kurt oy çoğunluğu ile muhtar seçildi.

Sivas’ın Gümüşdere köyünde 31 Mart seçimlerinde baba, iki ay sondaki 2 Haziran ara seçimlerinde ise oğlu muhtar oldu.
Sivas’a bağlı Gümüşdere köyünde 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı Ömer Kurt oy çoğunluğu ile muhtar seçildi. Ancak seçimlerden sonra Kurt’un ruhsatsız silah bulundurma suçundan kaydı olduğu anlaşılınca muhtarlığı düşürüldü. 2 Haziran ara seçimlerinde bu kez 18 yaşındaki oğlu Mert Kurt muhtar adayı oldu ve seçimleri kazandı. Sivas’ın en genç muhtarlarından birisi olan Kurt, muhtarlık koltuğuna oturdu. Göreve başlamak için ise mazbatasını almayı bekliyor.

18 yaşında muhtar oldu
Ömer Kurt, kendinden iki ay sonra köylerine muhtar seçilen oğlu ile gurur duyduğunu belirterek "2019 Mahalli idareler seçiminde köy sakinlerimizin yoğun isteği üzerine adaylığımı koydum. Yüzde 85 oranında bir oyla seçimi kazandım. İki ay sonra tekrar seçimin yenilenmesine karar verildi. Bu kez aday olamadım. Yine köylümüzün yoğun isteği üzerine 18 yaşındaki oğlum Mert’i aday gösterdik. Bu kez oğlum muhtar seçildi. Mutluyum ve gururluyum" diye konuştu.

Muhtarlık babadan oğla geçti
İki ay sonra muhtarlığı babasından devraldığını belirten Mert Kurt, “Babam iki ay önce muhtarlığı kazanmıştı. Ancak bazı nedenlerden dolayı seçim iptal edildi. Yeniden seçime gidildi. Köy sakinlerimizin isteği üzerine bu kez ben aday oldum. Kazandım ve muhtarlık babamdan bana geçti. Kendime güveniyorum. Gençler için elimden gelen ne varsa onu yapacağım. Köy sakinlerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

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