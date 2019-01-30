Hatay’ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Y. tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan’ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan’ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

