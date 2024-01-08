HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babasına kızıp evlerini ateşe verdi, kardeşi hayatını kaybetti

Babasına kızıp evlerini ateşe verdi, kardeşi hayatını kaybetti

08.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir çiftlikte Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangında ağır yaralanan Narges A. (12), 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Narges'in ağabeyi R.A.'nın (16) babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdiği belirlendi. R.A. tutuklanırken, baba Dadallah A. (35) ile anne Fetamef A. (31) da gözaltına alındı. Baba ve anne hakkında, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Babasına kızıp evlerini ateşe verdi, kardeşi hayatını kaybetti

Yangın, 19 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

f6f7fc28b44854b2f74583fcf0fe3aba

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Narges A.'nın vücudunun yüzde 99'u yandığı belirlendi. Küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Narges A., tüm çabalara rağmen 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Narges A.'nın cenazesi, toprağa verildi.

a5bd0ef096cd4224d0a128788cd32fb0

CENAZEYE KATILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yangın çıktığı sırada evde bulunan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Narges A.'nın ağabeyi R.A'nın olayın ardından ortadan kaybolduğunu fark etti.

69943ad74d1528a048de1b1705a9a1a1

R.A.'nın kardeşinin cenazesine katılmadığını da tespit eden ekipler, 3 Ocak'ta baba Dadallah A., anne Fetamef A. ve şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı. Sorguda, çevresindekilerle de sık sık sorun yaşadığı belirtilen R.A.'nın babası ile tartıştıktan sonra benzin dökerek evi ateşe verdiği ortaya çıktı.

Kardeşinin ölümüne neden olan R.A., işlemleri sonrası 'kasten öldürme suçu'ndan tutuklandı. Baba Dadallah A. ile anne Fetamef A. hakkında da yalan beyan verdikleri gerekçesiyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Dünyada bilinen en güçlü zehirlerden' Balon balığı tehlikesi...'Dünyada bilinen en güçlü zehirlerden' Balon balığı tehlikesi...
Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli olduTevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu
Erdoğan ikinci kez anons edene kadar gözler onu aradı! İlginç anlar dikkatten kaçmadıErdoğan ikinci kez anons edene kadar gözler onu aradı! İlginç anlar dikkatten kaçmadı
Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
En Çok Okunan Haberler
2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

Müge Anlı'da aylardır aranıyordu! Gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti: Piknik detayı stüdyonun kanını dondurdu

Müge Anlı'da aylardır aranıyordu! Gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti: Piknik detayı stüdyonun kanını dondurdu

'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kızı istismar etmişti!

'Seni MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kızı istismar etmişti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.