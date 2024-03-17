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Babasından öz kızına cinsel istismar ve fuhuş zorlaması! 'Başka erkeklerin yanına götürüp, cinsel ilişki yaşamamı istiyordu'

17.03.2024 12:59
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Ankara'da kızı Z.N.İ.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan Ergün İ. (48) ile oğlu S.A.İ. (23) hakim karşısına çıktı. Z.N.İ., babasının kendisine 10 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği ağabeyinin ise suçsuz olduğunu söyledi. Z.N.İ. ifadesinde, "Babam yanına götürdüğü kişilerle benim cinsel ilişkiye girmem için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı" dedi.

Babasından öz kızına cinsel istismar ve fuhuş zorlaması! 'Başka erkeklerin yanına götürüp, cinsel ilişki yaşamamı istiyordu'

Altındağ'da yaşayan lise öğrencisi Z.N.İ, geçen yıl 6 Ekim'de okulunda görev yapan rehber öğretmenine, babası Ergün İ. ile ağabeyi S.A.İ.'nin yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin olayı öğrenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ergün İ. ve S.A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEMİ İSTİYORDU'

Hazırlık aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan Z.N.İ, babasının kendisine 10 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Babası Ergün İ.'nin, kendisini başka erkeklerin yanına da götürdüğünü belirten Z.N.İ, "Babam yanına götürdüğü kişilerle benim cinsel ilişkiye girmemi istiyordu, bunun için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı. Babamın istismarına en son temmuz 2023'te maruz kaldım" dedi.

'CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLEYİP SALDIRDI'

Ağabeyi S.A.İ.'nin geçen yıl ağustos ayında ikamet ettikleri evde gece yarısı cinsel içerikli video izleyip kendisine saldırdığını aktaran Z.N.İ, "Ağabeyimi sertçe iterek yere düşürdüm o da yatağına geri döndü" diye ifade verdi. Geçen yıl 12 Ekim'de hazırlanan raporda, mağdurda hafif düzey zeka geriliği bulunduğu, fiilin hukuki anlam ve önemi algılama ve değerlendirme yeteneğinin son 2 yılda geliştiği belirtildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mağdur beyanı, adli raporlar ve tüm soruşturma kapsamında Ergün İ. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22,5 yıla kadar, S.A.İ. hakkında ise 'Evlenme yasağı bulunan kişiyle cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İFTİRA ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ergün İ, S.A.İ. ile mağdur Z.N.İ. katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti. Söz alan mağdur Z.N.İ, ağabeyi S.A.İ'ye iftira attığını itiraf ederek, ağabeyinin suçsuz olduğunu belirtti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme; S.A.İ.'nin tahliyesine, Ergün İ.'nin ise mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki cinsel istismar fuhuş
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