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Babasını öldüren genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesinde, annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Osman Şaşmaz'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Buğra Şaşmaz (19), tutuklandı.

Babasını öldüren genç tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Osman Şaşmaz'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Buğra Şaşmaz (19), tutuklandı. Osman Şaşmaz’ın cenazesine eşi ve kızının katılmadığı bildirildi.
Olay, Cuma günü Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi ve vinç tedarikçiliği yapan Osman Şaşmaz'ın müstakil evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları, polise bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Osman Şaşmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayın ardından Urla Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Osman Şaşmaz'ın oğlu Buğra Şaşmaz, babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Buğra Şaşmaz, polise verdiği ifadede, babasının uzun süredir annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Annesinin düştüğü duruma üzüldüğünü ifade eden Şaşmaz, babası eve gelip, kapıyı açtığında hiçbir şey demeden tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi. Polis ekipleri suç aletini arazide buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Buğra Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Bu arada, toprağa verilen Osman Şaşmaz'ın cenazesine eşi ve kızının katılmadığı belirtildi.

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