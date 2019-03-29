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Babasının eve kilitlediği kızı itfaiye ve polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Düzce’de babasının eve kilitlediği ve evde mahsur kalan kızı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı.

Düzce’de babasının eve kilitlediği ve evde mahsur kalan kızı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı. Merdivenli itfaiye aracına binen polis, balkonda bekleyen kızı alarak evden çıkarttı.
Olay, Düzce’nin Aydınpınar Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahar Ş. (18) isimli genç kız, babasının kendisini eve kilitlemesi nedeniyle balkonda komşularından yardım istedi. Komşuları haber vermesiyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis, itfaiyenin sepetli aracıyla genç kızın bulunduğu katın balkonuna çıkarak bir süre genç kızla konuştu. Daha sonra itfaiyenin sepetli aracına polis eşliğinde binen Bahar Ş., aşağı indirilerek polis aracıyla Şehit Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, genç kızı kurtardıktan sonra itfaiye merkezine, eve babası tarafından kilitlenen genç kızın kurtarıldığını bilgi verdi.

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