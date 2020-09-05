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  4. Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti şoke etti: Tetiği çektim

Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti şoke etti: Tetiği çektim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı.

Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti şoke etti: Tetiği çektim

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı.

Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

TWITTER'DAN İNTİHAR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından babasından 'ölmesi' yönünde baskı gördüğünü yazan Buse Melisa P., son olarak "Tetiği çektim" paylaşımı yaptı.

melısa

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