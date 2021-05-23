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  4. 'Bacak bacak üstüne attın' kavgası metrobüsü karıştırdı!

'Bacak bacak üstüne attın' kavgası metrobüsü karıştırdı!

23.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bacak bacak üzerine attığı için kavgaya tutuşan kadın ve erkek yolcunun sözlü diyaloğu cep telefonuyla kameraya alındı. Tansiyonun yükseldiği kavgada tarafları sakinleştirmek için diğer yolcuların müdahale ettiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı.

"SENİN KARININ, KIZININ YANINDA BÖYLE OTURSUNLAR"

Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, “Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar" diyerek tepki gösterdi.

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ERKEK YOLCU TEPKİ GÖSTERDİ

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi.

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DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

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