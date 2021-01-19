Bacak estetiği yaptıranlar ameliyat sonrasında bunlara dikkat!

Bacak estetiği, arzulanandan kalın ya da ince bacaklı olan hastalara uygulanan operasyondur. Aynı zamanda istenen şeklin dışında, istenmeyen bölgelerde fazlalıklar ya da eksiklikler olduğunda da uygulanan operasyonlardır.
Bacak estetiği için hasta seçimi yaparken, bacağın normal vücuda olan orantısına bakılmaktadır. Vücuda göre kalın olan bacaklarda liposuction gibi bölgesel girişimler yapılmaktadır. Ancak bacaklar arzulanandan inceyse ya da konturları bozuksa, yağ enjeksiyonları yapılabilir ya da silikon implantlar ile konturları düzeltilebilir. İstenirse de kalın hale getirilebilir.
Bacak estetiği ameliyatı yaparken, öncelikle ameliyatın öncesinde iyi bir planlama yapılır. Arzu edilen şekil ne ise ona ulaşmak için teknik seçilir. Üst ya da alt bacaklar çok kalın olabilir. Deri kalitesi uygunsa genellikle liposuction gibi yöntemlerle inceltme yapılabilir. Çoğunlukla tüm bacağı inceltme şeklinde olmaz. Kalça yanları, diz içleri gibi bölgelere uygulanmaktadır. Bacaklar arzu edilenden çok inceyse veya konturu bozuksa, yani çarpık gibiyse, kişinin durumuna göre yağ enjeksiyonları ya da silikon implant protezlerle başarılı şekiller oluşturulabilir.
Bacak estetiği yapılırken mutlu edici sonuçlar almak için hasta seçimi çok önemlidir. Endikasyon koymak başlı başına önemli bir iş çünkü sonucu belirliyor. Hangi hastaya hangi işlemin yapılması gerektiği hekimin tecrübesiyle de çok ilişkilidir. Uygun endikasyonlara iyi bir teknikle başlangıç yaptığımız zaman, sonuçlar mutluluk verici olmaktadır.
Sorunlu bölgede durumu tespit edip, orada hangi teknikle ne yapılması gerektiğine karar verilir. Bu karar hastayla birlikte alınmaktadır. Basitçe liposuction işlemi olabildiği gibi, silikon implant ya da yağ enjeksiyonları olabilir.
Bacak estetiğinde hangi tekniği seçtiğimize bağlı olarak iyileşme değişkendir. Ama genelde ameliyat sonrası en dikkatle takip ettiğimiz baldır protezleri olmaktadır. İlk bir haftada hastanın hareketleri biraz kısıtlanmaktadır.
Liposuction ya da yağ enjeksiyonunda, iki üç gün istirahat yeterlidir, kişi sonrasında kontrollü bir şekilde sosyal hayata dönmektedir. Kozmetik sonuçların ortaya çıkması, ödemlerin dağılması için yaklaşık 2 ay gibi bir süre gereklidir ancak yine de ilk günlerden itibaren konturlar anlaşılabilir.
Bacak estetiği sonrasında, diğer bütün ameliyatlarda olduğu gibi 3-4 gün boyunca istirahat süresi ayırmak önemlidir. Hangi işlem yapılırsa yapılsın ameliyat sonrası korseler kullanılmaktadır. Genellikle 3 hafta civarı kullanılması istenir. Düzenli kullanılması önem taşır. Kişi günlük hayattaki işlerini sürdürebilir, ancak ağır spor aktivitelerinden kaçınılmalıdır. Normalin dışında hareketler yapılmadığı sürece, sosyal hayatı engellemeyen bir iyileşme süreci yaşanır.
Bacak estetiği ameliyatlarında süre, planlanan tedaviye göre değişmektedir. Küçük bir bölgeye liposuction planlandıysa yarım saatte bitebilir. Fakat ek yöntemlerle el biraz daha oyalanmaktadır, böylelikle 2 saate yakın bir süreye çıkmaktadır. Sadece baldır protezi yapıldığında yaklaşık 75 dakikalık bir operasyon söz konusudur. Yağ enjeksiyonları yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Bacak germe ise en fazla 2,5 saatte tamamlanan operasyonlardandır. Çoğu hastada bir gece hastanede kalmayı öneririz.
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