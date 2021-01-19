Bacak estetiği yaptıranlar ameliyat sonrasında bunlara dikkat!

Bacak estetiği, arzulanandan kalın ya da ince bacaklı olan hastalara uygulanan operasyondur. Aynı zamanda istenen şeklin dışında, istenmeyen bölgelerde fazlalıklar ya da eksiklikler olduğunda da uygulanan operasyonlardır.

Bacak estetiği için hasta seçimi yaparken, bacağın normal vücuda olan orantısına bakılmaktadır. Vücuda göre kalın olan bacaklarda liposuction gibi bölgesel girişimler yapılmaktadır. Ancak bacaklar arzulanandan inceyse ya da konturları bozuksa, yağ enjeksiyonları yapılabilir ya da silikon implantlar ile konturları düzeltilebilir. İstenirse de kalın hale getirilebilir.

BACAK ESTETİĞİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Bacak estetiği ameliyatı yaparken, öncelikle ameliyatın öncesinde iyi bir planlama yapılır. Arzu edilen şekil ne ise ona ulaşmak için teknik seçilir. Üst ya da alt bacaklar çok kalın olabilir. Deri kalitesi uygunsa genellikle liposuction gibi yöntemlerle inceltme yapılabilir. Çoğunlukla tüm bacağı inceltme şeklinde olmaz. Kalça yanları, diz içleri gibi bölgelere uygulanmaktadır. Bacaklar arzu edilenden çok inceyse veya konturu bozuksa, yani çarpık gibiyse, kişinin durumuna göre yağ enjeksiyonları ya da silikon implant protezlerle başarılı şekiller oluşturulabilir.