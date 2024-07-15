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Badem sütü faydaları nelerdir? Badem sütü neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.07.2024 23:14
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Özellikle son zamanlarda alternatif sütler son derece popüler hâle gelmeye başlamıştır. Birçok faydası ve lezzeti ile bilinen badem sütü de bunlardan biridir. Özellikle vegan beslenmeyi tercih eden ve sağlıklı besinler tüketmeyi tercih eden bazı kişiler tarafından sıkça tüketilen badem sütünün birçok konuda insan sağlığına faydalı olduğuna inanılır.

Badem sütü faydaları nelerdir? Badem sütü neye iyi gelir?

Bitkisel süt seçenekleri git gide daha da popüler hâle gelmektedir. Bu ürünlerin başında ise badem sütü gelmektedir. Badem sütü özellikle laktoza duyarlı olan kişilerin ve vegan beslenme şeklini tercih edenlerin en çok tükettiği süt türlerinden biri hâline gelmiştir.

Hem lezzeti ile hem de sağlığa olan faydaları ile bilinen badem sütü geleneksel süt seçeneklerine oranla çok daha düşük bir kaloriye sahiptir. Özellikle sağlıklı bir yaşam tarzını tercih eden ve dengeli beslenmeye çalışan kişilerin menülerinde yer alır.

İçeriğinde son derece güçlü antioksidan bulunmasının yanı sıra E vitamini ile de şifa dağıttığı kabul edilmiştir. Sadece mide ve iç organlar için değil cilt sağlığı için de oldukça yararlı olduğu bilinir. Ek olarak D vitamini ve kalsiyum da barındıran bir süt türüdür.

Badem sütünün faydaları nelerdir?

Badem sütü faydaları ile bilinen ve çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçen bir süt türü olarak özellikle son zamanlarda çok sık tüketilir hâle gelmiştir. Günümüzde temini de son derece kolaylaşmıştır ve marketlerde de satılmaktadır. Direk olarak içilebildiği gibi smoothie ya da benzeri içecekler olarak da hazırlanabilir.

Daha çok mevsimine göre taze meyvelerle ya da sebzelerle bir araya getirilerek hazırlanan smoothie'lerin ya da shake'lerin yapımında kullanılan badem sütü bu sayede hem daha lezzetli hem de olduğundan daha fazla enerji verme özelliği bulunan bir gıdaya dönüşür.

Normal sütün kullanıldığı her yerde alternatif olarak kullanılabilen badem sütünün faydalarından bazıları şunlardır:

  • Cilt için çok iyi ve ideal bir nemlendiricidir.
  • E vitamini içerdiği için kolajen üretimini destekleyici netliktedir.
  • Alerjik reaksiyon olasılıklarını azaltır.
  • Sadece içilerek değil sürülerek de faydalı olan badem sütü doğal bir cilt temizleyicisi ve tonik olarak da kullanılabilir.
  • Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Güçlü bir antioksidandır.

Badem sütü neye iyi gelir?

Badem sütünün cilde faydalarından yararlanılabilir. Sadece cilt değil başka farklı konularda ve durumlarda da badem sütü son derece yararlı olarak kabul edilmiştir. Lezzeti ile de çok sık tercih edilen badem sütünün iyi geldiğine inanılan bazı durumlar şunlardır:

  • Kemik problemleri yaşayan kişiler için tavsiye edilir.
  • Cilt sorunları olan kişiler için uygun görülür.
  • Hassas bünyeler için uygundur.
  • Genel sağlığı koruyucu ve destekleyicidir.
  • Kalp sorunlarına karşı kullanılabilir.
  • Bağışıklık sistemi düşük kişilere önerilir.
  • Kötü kolesterolü düşürmekte yardımcı niteliktedir.

Çeşitli öğünlerde de kullanılabilen badem sütünün tüketilebileceği birçok alternatif bulunur. Düşük kalorili bir içecek hazırlamak için kullanılabileceği gibi kilo vermek isteyenlerin hazırladığı yiyeceklere de hem lezzet hem de enerji katar.

Sütün kullanıldığı her alanda badem sütü de kullanılabilir. Ayrıca yulaf lapası hazırlarken de badem sütü tercih edenler vardır. Hazırlanan yulaf sütü çeşitli meyvelerle tatlandırılabilir.

Çeşitli pişirme ya da fırın tariflerinde de normal süt yerine badem sütü kullanılabilmektedir. Normal süt ile aynı miktarlarda kullanılabilen badem sütü ekmek yapımında da sık olarak tercih edilebilmektedir. Ayrıca waffle, pankek, muffin ya da çeşitli keklerin ya da kurabiyelerin yapımında da badem sütü kullanılabilir.

Çeşitli tatlıların yapım aşamalarında badem sütü kullanılarak elde edilen gıdanın daha sağlıklı, daha az kalorili olması sağlanabilir. Ayrıca puding, sütlaç, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlılar için de badem sütü önerilmektedir. Herhangi bir alerjik reaksiyon ya da bünye için doktor tarafından uygun görülmeyen bir durum söz konusu değilse badem sütü süt kullanılan tüm yiyeceklerde ve içeceklerde yer alabilir.

Önemli not: Bu içeriktekiler tıbbi tavsiye özelliğine sahip değildir. Yazılanlar yalnızca bilgi vermek amaçlıdır. Hiçbir tıbbi problemin tedavisinde ya da teşhisinde kullanılması önerilmez. Sağlık sorunu olan kişiler şikayetleri olan konuda uzman bir doktora danışmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
badem sütü
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